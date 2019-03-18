ВЦИОМ: решение о воссоединении Крыма с Россией положительно оценивают 88% россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Большинство россиян - 88% - положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией, при этом жизнь после этого улучшилась у 18% опрошенных жителей страны. Об этом говорится в результатах опроса, которые размещены в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Большинство опрошенных (88%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией (94% среди людей 60 лет и старше)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что чаще всего положительным моментом опрошенные считают возможность посещать Крым без пересечения границы. Три четверти (73%) россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации, нежели - когда находился в составе Украины.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 марта 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.