К 2050 году население Греции может сократиться на 2,5 млн человек

АФИНЫ, 18 марта. /ТАСС/. К 2050 г. население 11-миллионной Греции может уменьшиться на 2,5 млн человек по сравнению с 2015 г. Такой вывод делается в научном докладе, вынесенном на обсуждение межпартийного комитета по демографии в греческом парламенте, сообщает газета Naftemporiki.

Согласно представленным данным, в конце следующего двадцатилетия (в 2035 г.) численность населения Греции будет колебаться между 10,4 и 9,5 млн человек, сократившись с 10,9 млн в 2015 г.. А в 2050 г. население страны может составить от 8,3 до 10 млн человек, что означает максимально возможное сокращение на 2,5 млн человек по сравнению с 2015 г.

Помимо различий в абсолютных показателях общей численности населения, в предстоящие годы ожидаются существенные изменения и в его возрастной структуре. Как считают ученые, в 2050 г. доля жителей страны старше 65 лет в общей численности населения составит от 33,1% до 30,3%, а людей старше 85 лет - от 6,5% до 4,9%. Что касается детей в возрасте до 14 лет, то их может быть от 14,8% до 12%, а в возрасте до 18 лет - от 19% до 15,4%.

Старение нации не останется без последствий. Сокращение доли населения в так называемом производственном возрасте и непропорциональное увеличение доли пожилых людей будут представлять прямую угрозу для финансовой устойчивости систем пенсионного обеспечения и здравоохранения. Пенсии и пособия по временной нетрудоспособности постоянно растущего числа людей старшего возраста будут покрываться за счет взносов и налогов, уплачиваемых регулярно сокращающимся числом работающих греков.

Кроме того, сокращение доли молодежи приведет к тому, что Греция будет отставать в исследованиях и инновациях - областях, которые имеют решающее значение для роста реального сектора экономики.

Гречанки рожают все меньше детей

Как отмечаются в докладе комитета по демографии, гречанки рожают все меньше детей, причем рожают все позже. Анализ полученных данных показывает, что бездетность у греческих женщин не является сознательным выбором, как это часто происходит в других развитых странах, таких как Германия или Япония. Напротив, она, скорее всего, является результатом сложившейся в стране сложной социально-экономической ситуации. Данные Евростата показывают, что в 1960 г. женщины в Греции рожали в среднем в 28,7 года, а в 2015 г. - уже в 31,3 года.

Растет число разводов

В то же время новые модели семьи требуют новых подходов к формированию демографической политики, пишет издание. Количество семей с одним родителем увеличилось, главным образом, в результате увеличения разводов и, во-вторых, из-за увеличения числа рождений вне брака. Число матерей, которые в одиночку растят своих детей, в пять раз превышает число отцов-одиночек. Хотя число рождений вне брака в Греции и остается на низком для европейских реалий уровне, за последние 25 лет оно выросло почти втрое. Так, если в 1990 г. доля рождений вне брака составляла 2%, то в 2017 г. она достигла 9%.

В то же время средний размер греческой семьи уменьшается, а количество семей без детей увеличивается. Согласно данным переписи населения 2001 года, в большинстве семей было два ребенка. В 2011 же году более 65% пар (в браке или партнеров, не заключивших брак) имели не более одного ребенка, 27% - двоих детей и только 7% - трех или более детей. 37% супружеских пар и 85% пар, живущих без заключения брака, вообще не имеют детей.