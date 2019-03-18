ТАСС в спецпроекте рассказал о туристических возможностях Крыма

ТАСС создал спецпроект "Крым. Один такой", приуроченный к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Иллюстрированной сборник содержит наиболее показательные цифры и факты, касающиеся туристической привлекательности республики.

В проекте шесть разделов: "Крым активный", "Крым гастрономический", "Крым природный", "Крым культурный", "Крым рекордный" и "Крым разный". Перемещаясь между ними, можно узнать, сколько бутылок вина находится в погребах "Массандры", какова площадь самой большой картины Ивана Айвазовского, хранящейся в музее в Феодосии, и чем море в Керчи отличается от моря в Севастополе.

Центральным объектом каждого раздела является анимированный коллаж, объединяющий характерные образы соответствующей тематики.

Все данные, приведенные в проекте, взяты из официальных источников. "Во время подготовки проекта мы связались с десятком структур: от Российской федерации серфинга до Росрыболовства. Так что в материале нет ни одной цифры, взятой "с потолка". Все выверено", - подчеркивает один из авторов спецпроекта Кристина Недкова.

Воссоединение Крыма с Россией

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.