Эксперт: Россия отстает на 10-20 лет в вопросах изучения сердечно-сосудистых болезней

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Российские исследования в области молекулярной биологии, которые позволяют создавать современные препараты для лечения от сердечно-сосудистых заболеваний, отстают от передовых международных разработок на 10-20 лет. Об этом сообщил журналистам в понедельник завлабораторией эпигенетики развития Института цитологии и генетики СО РАН Сурен Закиян.

"На сегодняшний день нет эффективных лекарств для лечения нейродегенеративных и сердечно-сосудистых болезней. Все лекарства, которые вы покупаете в аптеке, снимают симптомы. А для понимания причин нужно изучать молекулярную основу патогенеза этой болезни, чем и занимается наша лаборатория. А когда это будет применяться в медицине? Можно ожидать, через 5-10 лет в развитых странах. Наша же страна отстает лет на 10-20, потому что, то финансирование, которое есть в рамках грантов, недостаточно для реализации этих задач", - сказал он.

По его словам, для того чтобы достигнуть передового уровня в исследованиях, необходимо создавать молекулярные центры, которых в России очень мало, а также банк клеточных линий и реестр для их регистрации. Кроме того, необходимо подготовить для центров качественные кадры. Эту задачу готов взять на себя Институт цитологии и генетики СО РАН.

"Наша лаборатория в квартал готова подготовить трех-четырех специалистов для передачи в профильные институты и лаборатории, которые будут этим заниматься. Если же мы не будем развивать эти технологии, мы можем столкнуться с серьезной проблемой лечения таких болезней, как болезней рак, инсульт и инфаркт", - отметил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, неинфекционные заболевания, среди которых диабет, рак и сердечно-сосудистые недуги, входят в топ-10 главных опасностей 2019 года. От таких болезней ежегодно умирает около 40 млн человек, что составляет 70% от всех смертей в мире. При этом 15 млн смертей расцениваются экспертами как преждевременные (в возрасте от 30 до 69 лет).