Знаменитости со всего мира попросили Путина освободить косаток из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Российские и иностранные знаменитости подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, с просьбой предпринять все необходимое для улучшения условий содержания косаток и белух в бухте Средней в Приморье и запланировать их выпуск в естественную среду. Текст письма опубликован на сайте Международного проекта по морским млекопитающим (International Marine Mammal Project).

В бухте Средней в центре передержки, который зоозащитники прозвали "Китовой тюрьмой", содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

"Мы обращаемся к Вам с просьбой предпринять важные действия для благосостояния этих животных, пока они находятся в морских вольерах. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что жизни этих китов находятся под угрозой, и им необходима незамедлительная помощь. Пожалуйста, рассмотрите вопрос о расширении их вольеров и/или о сооружении дополнительных структур с целью уменьшения скученности животных, а также продумайте планы теплоизоляции вольеров во избежание их обледенения. Данные шаги критически важны для выживания китов", - говорится в документе.