Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с захоронением певицы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы оказывает помощь семье певицы Юлии Началовой с ее похоронами, сообщила в понедельник ТАСС представитель певицы Анна Исаева.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что родственники Началовой не знают, как ее похоронить, так как департамент торговли и услуг столицы запросил более 1 млн рублей за захоронение на Троекуровском кладбище. "Родные Юли Началовой опровергают информацию о возникших трудностях. Правительство Москвы идет навстречу и помогает решать все вопросы", - сказала она.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в больнице в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца.

Прощание и похороны певицы пройдут на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта.