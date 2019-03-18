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Умерла Юлия Началова

Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с захоронением певицы

По словам Анны Исаевой, правительство Москвы помогает решать все возникающие трудности
Юлия Началова Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Юлия Началова
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы оказывает помощь семье певицы Юлии Началовой с ее похоронами, сообщила в понедельник ТАСС представитель певицы Анна Исаева.

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Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что родственники Началовой не знают, как ее похоронить, так как департамент торговли и услуг столицы запросил более 1 млн рублей за захоронение на Троекуровском кладбище. "Родные Юли Началовой опровергают информацию о возникших трудностях. Правительство Москвы идет навстречу и помогает решать все вопросы", - сказала она.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в больнице в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца.

Прощание и похороны певицы пройдут на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта.

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