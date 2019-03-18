В СК сообщили, что умерший в квартире в Москве ребенок получал необходимую помощь

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ребенок, умерший в квартире на юго-востоке Москвы, получал медицинскую помощь, наблюдался у врачей, за ним был организован уход. Об этом в понедельник сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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12 марта в квартире жилого дома на юго-востоке столицы умер мальчик, страдающий рядом заболеваний, в том числе врожденными. По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве была организована доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что ребенок проживал с мамой и бабушкой. Получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей, также получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях", - сказала Иванова, добавив, что назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи проверяют опубликованные в ряде СМИ сведения об условиях жизни ребенка.

Ранее источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что мама и бабушка семилетним мальчиком почти не занимались. При этом в квартире, в которой проживает семья, накопилось много мусора. По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли. 12 марта он скончался от остановки сердца, врачи спасти его не смогли.

В правоохранительных органах сообщили, что в рамках проверки опрошены мать и бабушка мальчика, а также соседи. Мальчик состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам источника, родители ребенка развелись, они через суд решали, с кем его оставить после расторжения брака.