В Джакарте появились правила поведения пассажиров в метро

СИНГАПУР, 18 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. В преддверии запуска метро в Джакарте руководство компании-оператора Массового скоростного транспорта (MRT) опубликовало правила поведения пассажиров.

Тем, кто воспользуется подземкой, рекомендуется не слушать музыку, в том числе очень громко через наушники, не есть в вагонах поездов и не подглядывать в телефоны других пассажиров.

Авторы документа также не рекомендуют пассажирам спать в вагонах во время езды. В компании уточнили, что многие уснувшие пассажиры могут громко храпеть, что создаст определенные неудобства для других. Женщинам посоветовали не краситься во время поездок, поскольку некоторые косметические средства могут вызвать аллергию у сидящих на соседних местах.

При этом в компании подчеркнули, что все советы носят лишь рекомендательный характер, и пока нет явных запретов, нарушение которых каралось бы штрафом, как это происходит в соседнем Сингапуре. Там за еду или питье в вагонах и на станциях грозит штраф в размере $370, а курение будет наказываться в два раза большей суммой.

Как ожидается, метро в Джакарте официально вступит в строй 26 марта. На прошлой неделе уже прошли ходовые испытания поездов с пассажирами-добровольцами. Протяженность первой линии метро составляет почти 16 км, на ней будет 13 станций, стоимость проезда - около 70 центов США. По прогнозам, суточная загруженность составит не менее 170 тыс. человек.