Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав на песню "Жестокая любовь" к народному артисту России Филиппу Киркорову и композитору Олег Попкову на сумму 272 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Маруани Евгений Тарло журналистам в понедельник.

"Иск предъявлен на 272 млн рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора и исполнителя Дидье Маруани на его песню, права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни (причем, основную часть песни) в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием "Жестокая любовь", - сказал Тарло, уточнив, что иск лично подал Маруани в понедельник в Таганский районный суд Москвы.

По версии Маруани, в композиции "Жестокая любовь" присутствуют существенные заимствования из его песни Symphonic Space Dream. "У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны", - сообщил Тарло.

Как подчеркнул француз, его цель - "защитить отцовство песни".

В 2016 году композитор уже обвинял Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь", однако этого не удалось доказать. "Я хотел именно показать, что я имею мужество предпринимать такие действия. Мне важно показать, что можно защищать авторские права. И с тех пор было четыре-пять исков, инициированных уже российскими композиторами", - отметил Маруани, говоря о той ситуации.