Псковская семья, попросившая у Путина мини-трактор, намерена переехать в Ленобласть

ПСКОВ, 18 марта. /ТАСС/. Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района Псковской области, попросившая у президента РФ мини-трактор, намерена покинуть регион и переехать в Ленинградскую область из-за усложнившихся отношений с односельчанами. Об этом сообщила ТАСС глава семьи Елена Перчикова.

Ранее администрация Псковской области создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых из деревни Томсино Себежского района, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о покупке мини-трактора. По данным властей, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве.

"Я уволилась из больницы по собственному желанию, уволена с 14 марта, руководство вынудило это сделать. Скорее всего, буду пытаться вернуться в Ленинградскую область", - сказала собеседница агентства, уточнив, что это решение принято из-за ухудшившихся отношений с соседями.

В конце прошлого года школьница из Себежского района без ведома взрослых отправила электронное обращение в адрес президента РФ, попросив подарить мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на двух ставках. По словам мамы девочки, Елены Перчиковой, она живет в частном доме вместе с дочерью, семье не хватает средств на существование, так как зарплата женщины составляет порядка 14 тыс. рублей в месяц. Чтобы прокормить себя и ребенка, Перчикова содержит коз и занимается приусадебным участком, но возделывать огород вручную после дежурств в больнице не хватает сил и времени.

Ранее Перчикова сообщала ТАСС, что приобрела мотоблок за счет средств, собранных благотворителями. По словам Перчиковой, за счет помощи благотворителей ей удалось собрать порядка 90 тыс. рублей, часть из них семья направила на обучение ребенка. Появление техники, по словам женщины, помогло бы укрепить материальное положение семьи и обеспечило бы овощами собственного производства.

В январе псковские власти сообщали ТАСС, что намерены оказать женщине помощь, выделив определенную сумму на приобретение мини-трактора, заключив с ней социальный контракт по которому можно было бы отслеживать целевое использование этих средств. Для оформления документов Перчикова должна иметь регистрацию в Псковской области по месту жительства, либо по месту пребывания. Однако, по словам женщины, ей пока не удается это сделать из-за сложностей в работе системы документооборота.