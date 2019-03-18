Эксперты заявили, что около 63% детей в Китае недосыпают

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Китайские дети в большинстве своем недосыпают, что ставит под угрозу их здоровье. Об этом говорится в докладе Китайской ассоциации исследования сна (КАИС), обнародованном в понедельник газетой "Чжунго жибао".

"Около 63% китайских детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет спят менее восьми часов в сутки", - говорится в документе. В нем отмечается, что в возрастной группе 13-17 лет недосыпает уже 81%. Доклад базируется на результатах недавно проведенного исследования, охватившего 70 тыс. детей и подростков.

Причиной нехватки времени на сон ассоциация считает, прежде всего, обременительные школьные домашние задания, а также широкое распространение электронных устройств. Так, было установлено, что с понедельника до четверга 8,4% китайских школьников вынуждены готовить уроки и после 11 часов вечера. Нормальному отходу детей ко сну, как выяснили исследователи, мешают не только видеоигры или общение в соцсетях со сверстниками, но и разговоры родителей по мобильным телефонам или их работа за компьютерами в непосредственной близости от несовершеннолетних.

Нехватка сна, как отмечают ученые, негативно сказывается на эффективности занятий детей дома. Так, было замечено, что школьники, уделяющие сну "нормальные восемь часов", выполняют домашнее задания за два-три часа, а регулярно недосыпающие дети тратят на это четыре-шесть часов.

Китайские исследователи признают, что недосып детей - явление глобальное в последние 10 лет, однако, они считают, что школьники в Северо-Восточной Азии, где распространена иероглифика, страдают больше других.

"Нехватка сна у детей и подростков - очень важная тема, поскольку это напрямую влияет на их самочувствие и развитие", - приводит газета слова вице-президент КАИС Цао Сюэмэй. "Сон способствует росту, защищает мозг и улучшает иммунитет", - цитирует издание специалиста в области проблем сна шанхайского госпиталя "Чанчжэн" Чжао Чжунсинь.