В США прошел финал конкурса юных чтецов произведений русской литературы

ВАШИНГТОН, 18 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Финал международного конкурса юных чтецов произведений русской литературы "Живая классика" прошел в Российском культурном центре в Вашингтоне. В финале приняли участие 36 школьников, проживающих со своими родителями в различных штатах и обучающиеся там в русских школах.

"Это был грандиозный литературный праздник, настоящая территория живой классики, где звучали произведения классиков и современников, шедевры русской и мировой литературы, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС куратор конкурса в США Татьяна Щелокова. - Гости конкурса, родители, педагоги дружно поддерживали конкурсантов аплодисментами, сопереживали героям, восторгались шутками и радовались успехам всех участников".

В США конкурс проводился уже в шестой раз и, по мнению Щелоковой, стал "значительным событием культурной жизни русскоговорящего сообщества". Количество его участников увеличивается из года в год. "Это радует, значит больше детей с удовольствием читают на русском языке. Очень приятно открывать новые таланты, знакомиться с новыми участниками конкурса. Яркие звезды появляются ежегодно в числе участников, и это является одной из задач конкурса - поиск и поддержка талантливых детей", - пояснила куратор конкурса.

Призеры отправятся в "Артек"

Члены жюри выбрали лучших чтецов среди школьников, приехавших из штатов Вирджиния, Висконсин, Джорджия, Калифорния, Мэриленд, Нью-Йорк, Оклахома, Орегон, Техас, а также округа Колумбия. "36 участников из разных штатов дарили свое творчество, покоряли слушателей и членов жюри актерским мастерством, проникновенным исполнением, чистотой русского языка, увлекательными произведениями", - отметила Щелокова.

"За последние годы, - добавила она, - международный конкурс юных чтецов "Живая классика" стал самым масштабным детским литературным проектом в мире - в нем приняло участие более 10 млн детей из 84 стран".

Финалисты конкурса в Вашингтоне зачитывали отрывки из произведений Николая Гоголя, Льва Толстого, Максима Горького, Константина Паустовского, других русских и советских писателей.

Победителями были признаны Александра Денисова, представлявшая Русскую школу города Мэдисон (штат Висконсин), Александра Храмцова из школы при российском посольстве в Вашингтоне. Третьим призером стала Анфиса Старченко из Русской школы "Олимп" в Мэриленде.

"Наши победители будут представлять страну в Международном финале в МДЦ "Артек", который будет проходить с 4 по 25 мая. В Международном финале встретятся участники из 84 стран. И главное, что их объединит, - это русский язык, который дает им возможность свободно общаться друг с другом", - отметила Щелокова.

Популярность конкурса растет

Согласно условиям, участники соревнования в возрасте от 10 до 17 лет должны были прочитать отрывки из своих любимых прозаических произведений на русском языке. "Задачи конкурса - продвижение, сохранение и поддержка русского языка за рубежом, популяризация русской культуры, развитие международного сотрудничества в сфере образования и культуры, поддержка интереса к русскому языку среди детей из билингвистических семей, повышение интереса к литературе у детей и юношества, расширение читательского кругозора детей, поиск и поддержка талантливых детей", - пояснила куратор конкурса.

"С каждым годом в США растет интерес к конкурсу. Каждый год новые участники, школы и штаты присоединяются к проекту", - подчеркнула Щелокова.

Она рассказала, что участники конкурса в США "с удовольствием читают книги на русском языке, изучают русскую культуру и литературу, что особенно важно для сохранения русского языка для детей-билингвов". "Благодаря конкурсу, дети получили уникальную возможность глубже погрузиться в изучение русского языка, познакомиться с замечательными произведениями классической и современной литературы, научиться сопереживать героям произведений, творчески доносить до слушателей сюжет, развивать актерские навыки", - отметила Щелокова.

В США литературный детский конкурс проводится Американской ассоциацией русского языка, культуры и образования при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников США. Конкурс "Живая классика" был учрежден в России в 2011 году. В 2013 году он получил статус международного, а в 2014-м - стал впервые проводиться в Соединенных Штатах.