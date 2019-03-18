Окрепший после ранения дальневосточный леопард в Приморье сломал фотоловушку

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Состояние дальневосточного леопарда, тяжело раненного в схватке с другим зверем в Приморье, улучшилось, он сломал фотоловушку, которая использовалась для наблюдения за его состоянием, сообщается на сайте национального парка "Земля леопарда".

Ранее сообщалось, что специалисты охотнадзора поймали недалеко от заповедника "Кедровая падь" в Приморье молодого самца дальневосточного леопарда в возрасте примерно 2,5 года. Ветеринарный осмотр показал, что он пострадал от укусов хищника и находится в тяжелом состоянии.

"Леопард хорошо реагирует на лечение, пока мы отмечаем положительную динамику. Он по-прежнему получает антибиотики вместе с пищей, но скоро их курс будет закончен. Ориентировочно в конце недели будет проведен плановый осмотр зверя, в ходе которого планируется оценить состояние ран и, если все будет в порядке, снять швы и дренаж" - приводятся в сообщении слова сотрудника "Земли леопарда", зоолога Центра реабилитации Екатерины Блидченко.

Сообщается, что после двух недель лечения зверь начал активнее есть. "У него налаживается процесс пищеварения и появляются силы. Как и подобает хищнику, леопард проявляет оборонительное поведение и даже разломал фотоловушку, которая использовалась для наблюдения за его состоянием", - уточняется в сообщении. Если улучшение будет стабильным, зверя выпустят из карантинного блока в просторный вольер, где ветеринары смогут оценить его физическое состояние в полной мере. Из-за травм леопард хромал, но сейчас в ограниченном пространстве карантинного блока хищник уже запрыгивает на конструкцию примерно метр высотой.

Дальневосточный леопард является самой редкой крупной кошкой в мире и обитает только на востоке Приморья и приграничных районах Китая. На территории нацпарка "Земля леопарда", который является ядром дикой популяции животного, зафиксированы 105 особей.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан в 2017 году для охраны дальневосточного леопарда. Парк занимает площадь в 262 тыс. га, в него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный.