В ОНК сообщили, что в СИЗО "Матросская Тишина" четверо заключенных объявили голодовку

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Четверо заключенных столичного СИЗО "Матросская Тишина" объявили голодовку из-за несогласия с действиями следствия и по ряду других причин. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

"На самом деле мотивы для голодовки у каждого из тех, кто ее объявил, разные. Например, один человек считает, что незаслуженно подвергся уголовному преследованию, полагая, что с помощью своей акции протеста сможет добиться справедливости. Другой заявил, что следователь пригрозил ему отправкой в колонию, где заключенный столкнется с унижениями и давлением. Некоторые люди голодают уже 150 дней, некоторые - 35", - сказал правозащитник.

По словам главы ОНК, наблюдатели посетили голодающих и попытались отговорить их от участия в акции. "Мы разъяснили одному из них, что следователь не имеет возможности определить, в какую колонию человек будет отправлен для отбытия наказания. Использовали другие аргументы для воздействия на иных участников акции. Однако пока они продолжают голодать", - отметил Горшенин.