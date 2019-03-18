Песков заявил, что для спасения косаток на Дальнем Востоке делается все, что нужно

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля констатировал, что с определением дальнейшей судьбы косаток и белух "существуют определенные проблемы", вопросом занимаются многие специалисты. По его словам, сейчас стало ясно, что ставить вопрос о свободе косаток неприемлемо, потому что "без мер по адаптации и реадаптации к диким условиям большая часть этих животных может погибнуть". Песков добавил, что для освобождения животных, в частности нужно "выбрать правильный сезон".

"Делается все, что необходимо с тем, чтобы сохранить жизнь этим китообразным", - заверил представитель Кремля. Он сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину пока не докладывалось о письме общественных деятелей из разных стран с призывом выпустить косаток и белух из центра передержки. При этом пресс-секретарь добавил, что об обращении главе государства будет доложено вместе с представлением других материалов. "Этот вопрос в целом находится на контроле у президента, президент прекрасно осведомлен о том, что происходит", - подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что в администрации президента РФ высоко ценят интерес общественности к данной теме.