В Госдуму внесли законопроект о праве полиции объявлять предостережение гражданам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Группа депутатов в главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в понедельник внесла в Госдуму законопроект о праве полиции объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в статью 13 закона "О полиции". Согласно тексту законопроекта, полицейские смогут "объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

Как пояснил ранее ТАСС один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Александр Хинштейн, сотрудники МВД, как и органы прокуратуры и ФСБ, по закону отвечают в том числе за профилактику нарушений и "уполномочены на осуществление профилактического воздействия на граждан в форме объявления официального предостережения". При этом в законе о полиции соответствующие полномочия не прописаны.

Парламентарий уточнил, что за невыполнение этих предостережений может наступить ответственность. По его словам, "задача - не допустить совершения преступлений", поэтому если предостережение позволило предотвратить правонарушение, то "задача выполнена", а если оно было совершено, "то человек будет привлекаться к ответственности, но не за неисполнение предостережения, а за противоправные действия".