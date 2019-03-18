Мемориальный парк в честь российских миротворцев построят в Южной Осетии

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Мемориальный парк в честь российских миротворцев, погибших в Южной Осетии во время вооруженного нападения Грузии в августе 2008 года, стоимостью 25 млн рублей планируется построить в селе Зар Цхинвальского район, сообщили в понедельник ТАСС в Международном благотворительном фонде "Верность".

"Проводим сбор средств для строительства мемориального парка <…> Стоимость проекта составляет около 25 млн рублей, закончить его рассчитываем до конца года", - рассказал ТАСС председатель фонда Армен Бегларян.

Согласно проекту, мемориал площадью около 70 на 40 м будет выполнен в виде полукруглой колоннады. Между колонн разместятся черные гранитные плиты с именами героев и памятными надписями. Территория памятника будет благоустроена и украшена.

Бегларян отметил, что основными задачами фонда являются восстановление и реставрация разрушенных храмов, а также оказание помощи детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, поддержка детского образования и благосостояния.