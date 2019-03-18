Число заболевших корью в Нижегородской области выросло до 16

ТАСС, 18 марта. Количество случаев заболевания корью в Нижегородской области увеличилось с 11 до 16, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

По состоянию на 4 марта в регионе было выявлено 11 случаев заболевания. Все пациенты были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"На сегодня [выявлено] 16 лабораторно подтвержденных случаев кори в Нижегородской области", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, более 95% населения области привито от кори, что препятствует массовому распространению заболевания. В регион дополнительно поступило около 7 тыс. доз вакцины для взрослых и 13 тыс. доз - для детей.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Для него характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка и экзантема. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. К группе риска относятся непривитые люди. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит.