Песков призвал на месте разобраться с проблемой обратившейся к Путину семьи Перчиковых

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает правильным детально и по-человечески разобраться в ситуации вокруг семьи Перчиковых из Псковской области. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами, комментируя получившее общественный резонанс обращение 12-летней школьницы к Владимиру Путину с просьбой подарить мини-трактор и якобы последовавшую за этим травлю семьи девочки.

"Нужно просто по-человечески разобраться в ситуации на месте", - сказал представитель Кремля. "Оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можно чем-то помочь", - отметил он. "Здесь очень важно уйти от примитивистских подходов в освещении", - добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что этот вопрос - "никак не прерогатива Кремля". По его словам, над решением проблемы уже работают местные власти в регионе и другие структуры, в том числе следственные органы. "Мы не будем никак это комментировать", - заявил он.

Администрация Псковской области уже создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых из деревни Томсино Себежского района. По данным властей, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве. В комментарии ТАСС глава семьи Елена Перчикова заявила, что ей пришлось уволиться с работы, сейчас семья намерена покинуть регион и переехать в Ленинградскую область.