В Москве простились с Игорем Малашенко

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с медиаменеджером, одним из основателей телекомпании НТВ Игорем Малашенко состоялась в понедельник в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Проводить Малашенко в последний путь пришли его близкие - дочь Елизавета и вдова Божена Рынска, друзья и коллеги, среди которых бизнесмен Петр Авен, журналисты Антон Красовский, Павел Лобков, Этери Левиева, Сергей Бунтман и другие. "Думаю, что о том детище, которое создал Игорь вместе с друзьями и коллегами, будут написаны книги. <...> Хочу сказать Игорю большое спасибо - за то, что вы придумали телевидение, которое давало нам воздух, которое давало нам силы", - заявила на церемонии журналистка Зоя Светова.

По словам адвоката Малашенко Малкольма Тауба, медиаменеджер был истинным джентльменом и очень любил свою семью. "Я очень горюю, меня ранила его смерть", - сказал он.

После церемонии Малашенко похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища.

О смерти медиаменеджера в Испании стало известно 25 февраля. В суде Андалусии заявляли, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, предполагается суицид. Ранее главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что после получения полной токсикологической экспертизы суд подтвердил отсутствие признаков преступных действий.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное место жительство в США, часто бывал в Испании.