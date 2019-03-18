ВОЗ сообщила, что каждый час 30 жителям Европы диагностируют туберкулез

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Туберкулез остается серьезным вызовом здоровью общества, несмотря на общее снижение заболеваемости им в Европе. Каждый час это заболевание диагностируют 30 жителям региона. Об этом свидетельствуют данные за 2017 год доклада "Наблюдение и мониторинг туберкулеза в Европе - 2019", опубликованные в понедельник Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention Control, ECDC) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Из 275 тыс. новых диагнозов и случаев рецидива 77 тыс. приходятся на туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). В странах Евросоюза и Европейской экономической зоны ситуация в общем является достаточно благополучной - только 1,041 тыс. пациентов с диагнозом МЛУ-ТБ. В то же время как в большинстве стран региона, включая также и некоторые страны ЕС и ЕЭЗ, наблюдаются проблемы с успешным лечением заболевания.

По мнению директора ECDC Андреи Аммон, ЕС и ЕЭЗ вполне в состоянии одержать полную победу над туберкулезом к 2030 году, однако для этого необходимо разработать индивидуальный подход для каждой страны. До сегодняшнего дня диагноз МЛУ-ТБ означал для больных изнурительное двухлетнее лечение. Новые же рекомендации ВОЗ включают более надежные и действенные лекарственные препараты, сокращающие вероятность побочных эффектов, и новую схему лечения с более высокой эффективностью.

ВОЗ надеется, что это поможет странам ЕС/ЕЭЗ, где в 2017 году лишь 45% больных были излечены, а среди больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью выздоровевших было только 28%. В докладе подчеркивается важность быстрого и точного диагностирования. Только чуть больше половины больных диагноз был поставлен с использованием рекомендованных ВОЗ экспресс-тестов.

Особую важность представляет наличие возможности у каждой страны быстрого диагностирования МЛУ-ТБ.