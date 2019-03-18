Матвиенко призвала Кобылкина принять командирское решение по полигону "Красный Бор"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в ближайшее время принять решение по поводу рекультивации полигона по размещению и захоронению промышленных отходов "Красный Бор" под Петербургом.

"Деньги есть, надо принять управленческое организационное решение, кому поручить, потому что это очень сложная тема, естественно, особая тема: когда [следует] начать эту работу, будет ли это конкурс, будет ли это решение правительства. Дмитрий Николаевич, примите командирское решение. Давайте условимся, что в марте-апреле будет закрыта тема в плане принятия решения", - сказала Матвиенко, обращаясь к Кобылкину на встрече сенаторов с министром, которая проходит в Совете Федерации в понедельник в формате открытого диалога.

Она напомнила, что на этот полигон свозили особо опасные отходы со всего Советского Союза, эта ситуация не может разрешиться уже несколько лет. "Не хочу страсти нагнетать, но там уже реальная угроза ситуации. И вот тянется обсуждение: в прошлом году обсуждали, в этом году обсуждаете", - подчеркнула спикер Совфеда.

"Эти разговоры "рассматриваем, изучим, проработаем" уже тянутся 50 лет. Я знаю, прорабатывается вопрос возможности Росатома взять на себя эту тему, финны предложили свои услуги. Дискуссию пора заканчивать, надо принимать решение. Дальше затягивать эту историю нельзя", - добавила она.

О полигоне

Полигон "Красный Бор" - крупнейшее в России предприятие по размещению и захоронению промышленных отходов, созданное в 1960-х годах. Расположен в Тосненском районе Ленинградской области. Почти за полвека работы там накопилось более 2 млн т промышленных химических отходов I-IV классов опасности, в 2014 году прием отходов прекратился. "Красный Бор" включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

Ранее власти города профинансировали работы, позволившие привести полигон в безаварийное состояние и исключить попадание вредных веществ в окружающую среду. За последние три года из бюджета Санкт-Петербурга было выделено более 640 млн рублей на поддержание полигона в безопасном экологическом состоянии.