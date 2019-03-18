Ливия и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Ливия и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и предоставления медицинских услуг. Об этом сообщило в понедельник ливийское министерство здравоохранения в правительстве национального согласия.

В официальном сообщении ведомства указывается, что подписание документа состоялось в ходе проходящего визита в Москву заместителя главы министерства Мухаммеда Хайсема Исы по итогам его переговоров с российским коллегой - заместителем министра здравоохранения РФ Дмитрием Костенниковым. Как отмечается, соглашение нацелено на сотрудничество между странами "в сфере оказания базовых медицинских услуг, улучшения их качества и эффективности управления больницами и медицинскими центрами в Ливии". Ожидается также "взаимодействие между сторонами в области научных исследований, обмена информацией и организации визитов экспертов в области здравоохранения для повышения квалификации специалистов".

Кроме того, на переговорах в Москве стороны обсудили вопрос строительства в Ливии фармацевтического предприятия и реализацию программ профессиональной подготовки ливийских кадров в российских вузах.