Минпросвещения прогнозирует обострение дефицита кадров в образовании в течение 5-7 лет

АСТРАХАНЬ,18 марта./ТАСС/. Обострение дефицита кадров в образовании может произойти в России в ближайшие пять-семь лет. В частности, прогнозируется потребность в квалифицированных учителях начальных классов, сообщила в понедельник ТАСС директор департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения РФ Анна Хамардюк.

"Нельзя говорить, что сейчас у нас ярко выраженный дефицит педагогических кадров. Он потенциально назревает, то есть мы прогнозируем, что эта история с особой потребностью сложится в течение пяти-семи лет. Это касается в целом учителей. Например, это касается учителей начальных классов, потому что те дети, для которых активно строили детские сады, перейдут в школу",- сказала Хамардюк.

Она отметила, что в каждом регионе есть свои особенности с потребностью в учителях. Вместе с тем практически везде не хватает квалифицированных учителей математики, физики и иностранных языков.

Хамардюк находится в Астрахани с рабочей поездкой и принимает участие в семинаре-совещании по реализации проекта "Учитель будущего". В нем также участвуют представители 11 регионов, где в пилотном режиме начали отрабатывать передовые механизмы повышения квалификации педагогов. В число пилотных регионов входит и Астраханская область.