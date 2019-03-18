Около 80 молодых семей в Северной Осетии получат жилье в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат около 80 молодых семей жильем в 2019 году при реализации госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", сообщил на заседании правительства министр строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев.

По словам главы республики Вячеслава Битарова, в 2018 году жилищные условия улучшили 226 молодых семей. Всего регион направит более 2,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий населения в 2019 году.

"В 2019 году жильем будут обеспечены 78 молодых семей на общую сумму 74,8 млн рублей", - сказал Касаев.

По его словам, всего сейчас в улучшении жилищных условий нуждаются 714 семей.