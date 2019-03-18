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Путин 19 марта примет победителей конкурса "Лидеры России"

В Кремле подчеркнули, что финалисты имеют уникальную возможность получить наставника из числа высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей крупных компаний и общественных организаций

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 марта встретится с победителями конкурса "Лидеры России", финальный этап которого завершился 17 марта в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основная задача конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей со всей страны, обладающих высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации.

Финалистам вручаются гранты на повышение квалификации. Также они имеют уникальную возможность получить наставника из числа высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей крупных компаний и общественных организаций, представителей руководства администрации президента РФ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, напомнили в Кремле.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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