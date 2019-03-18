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Путин 19 марта подведет итоги работы прокуроров в 2018 году на коллегии Генпрокуратуры

Также президент определит основные задачи на текущий год

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 19 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства в своем выступлении даст оценку работе органов прокуратуры в 2018 году и определит основные задачи на текущий год", - говорится в сообщении.

Российский лидер лично курирует работу Генпрокуратуры и других правоохранительных структур. В начале года он традиционно участвует в итоговых коллегиях этих ведомств. В частности, в 2019 году он уже выступал на аналогичных мероприятиях в МВД России и Федеральной службе безопасности РФ.

Теги
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