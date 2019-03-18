Число заболевших корью в Ивановской области за месяц выросло более чем в шесть раз

ТАСС, 18 марта. Количество случаев заболевания корью в Ивановской области за месяц увеличилось более чем в шесть раз - с 10 до 66, сообщила ТАСС в понедельник замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Любовь Жирнова.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Как сообщалось ранее, по состоянию на 21 февраля в регионе было выявлено 10 случаев заболевания корью, все - у представителей цыганского табора, которые не были привиты.

"В настоящий момент у нас в списке заболевших не только представители цыганского населения, но и другие жители региона, ранее контактировавшие с инфицированными гражданами. Из них 43 человека, включая 27 детей, уже выздоровели, остальные продолжают болеть, получая необходимое лечение. Ситуация, конечно, не очень хорошая", - сказала Жирнова.

Сейчас в регионе формируются пофамильные списки не привитых от кори детей и взрослых, которые должны быть готовы к 28 марта. На основании их с 1 апреля начнется иммунизация.

"Карантины в школах и детсадах введены, но все учебные заведения работают. Небольшой процент детей, не имеющих прививки от кори, на 21 день отстранен от занятий. Кроме того, мы отметили увеличение числа тех, кто ранее категорически отказывался от прививок, а теперь в срочном порядке настаивают на привитии", - сказала Жирнова.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Для него характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка и экзантема. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. К группе риска относятся непривитые люди. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит.