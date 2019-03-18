Матвиенко призвала начать информационную кампанию по запрету на поджигание сухой травы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что информационную кампанию среди граждан об опасности поджигания сухой травы нужно начать уже сейчас. С таким предложением она обратилась в понедельник к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину на встрече сенаторов, которая прошла в формате открытого диалога.

"Вот эта пагубная привычка поджигать траву. Она [трава] такая большая, сухая, и соблазн большой. Начните информационную компанию: объясняйте по телевидению, в интернете, что нельзя сжигать траву, потому что это наносит вред почве. Второе - это опасность лесопожаров", - сказала Матвиенко.

"Надо 150 раз повторить, чтобы до всех дошло, что запрещено <...> Потому что это огромный вред наносится природе", - сказала спикер Совфеда.