{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко призвала начать информационную кампанию по запрету на поджигание сухой травы

По мнению председателя Совфеда, нужно объяснять по телевидению и в интернете, что поджигание сухой травы наносит вред почве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что информационную кампанию среди граждан об опасности поджигания сухой травы нужно начать уже сейчас. С таким предложением она обратилась в понедельник к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину на встрече сенаторов, которая прошла в формате открытого диалога.

"Вот эта пагубная привычка поджигать траву. Она [трава] такая большая, сухая, и соблазн большой. Начните информационную компанию: объясняйте по телевидению, в интернете, что нельзя сжигать траву, потому что это наносит вред почве. Второе - это опасность лесопожаров", - сказала Матвиенко.

"Надо 150 раз повторить, чтобы до всех дошло, что запрещено <...> Потому что это огромный вред наносится природе", - сказала спикер Совфеда.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
В желудке мертвого кита на Филиппинах нашли 40 кг пластика
Специалисты отмечают, что полиэтиленовые мешки и стали причиной гибели животного
Читать полностью