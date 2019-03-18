Участники "Лидеров России" войдут в жюри конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Участники конкурса управленцев "Лидеры России" статут членами жюри проекта "Моя страна - моя Россия". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Оба конкурса входят в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

"Завершился прием заявок в состав расширенного экспертного совета конкурса. Всего из всех регионов России поступило 925 заявок, 93 из которых - от участников конкурса "Лидеры России", - отмечается в сообщении.

Как пояснили организаторы, из тех, кто подал заявки, будут отобраны члены жюри.

"Лидеры России" - это уникальный проект, который помогает выявлять перспективные управленческие кадры для бизнеса и государства и правильно, что лидеры принимают участие в экспертизе конкурсных проектов участников конкурса "Моя страна - моя Россия". В этом проявляется наставничество, прослеживается единая смысловая нить", - заявил замминистра здравоохранения России, победитель конкурса "Лидеры России", координатор номинации "Мое здоровье" конкурса "Моя страна - моя Россия" Олег Салагай, слова которого приводит пресс-служба АНО.

Как уточнили организаторы, прием заявок на конкурс "Моя страна - моя Россия" продлится до 10 апреля. Победители будут названы на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня.

О конкурсах

В конкурсе "Моя страна - моя Россия" участвуют проекты, направленные на социально-экономическое развитии российских регионов, городов и сел. Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. С этого года проект входит в платформу "Россия - страна возможностей".

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Второй конкурс управленцев "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года и завершился 17 марта в Сочи. Более 227 тыс. человек из 68 стран подали заявки для регистрации, 300 человек вышли в финал, было выбрано 104 победителя.

Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года, заявки для регистрации подали почти 200 тыс. человек, финалистами стали 300 управленцев, победителями - 103. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.