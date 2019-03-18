РПЦ считает, что передача зданий Андроникова монастыря не зависит от мнения музея Рублева

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) считает, что позиция Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева не имеет значения в вопросе передачи Русской православной церкви (РПЦ) зданий Спасо-Андроникова монастыря, в котором музей расположен в настоящее время. Об этом она заявила ТАСС в понедельник.

"Вопрос о передаче объекта решается не музеем и не министерством культуры. Он решается уполномоченным государственным органом, в данном случае - Росимуществом. От согласия или несогласия музея вопрос о передаче не зависит", - сказала игумения Ксения.

По ее мнению, предусмотренный Федеральным законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения срок достаточен для того, чтобы передача собственности состоялась безболезненно для музея. "Закон №327 определяет все этапы рассмотрения передачи <…> На составление плана дается один год, план утверждается правительством Российской Федерации. Соответственно, после этого начинается его реализация, рассчитанная на шестилетний срок <…> Мне думается, шестилетний срок достаточен, чтобы как-то определиться с размещением", - отметила она.

Игумения Ксения не исключает и возможности продолжения сотрудничества между музеем Рублева и церковью после смены собственника зданий бывшего монастыря. "Церковь, будучи собственником, может распоряжаться этими площадями, и понятно, что никто не собирается музей выселять на улицу. Вполне может быть такое сотрудничество [при котором присутствие музея на территории монастыря сохранится]", - считает она.

Реставрация продолжится

Финансирование реставрации ансамбля Спасо-Андроникова монастыря не прекратится в случае передачи его зданий РПЦ, заверила игумения Ксения.

"Финансирование реставрации не должно зависеть от того, кто является собственником, кто является правообладателем объекта культурного наследия. Потому что ценность такого объекта не зависит от смены формы собственности. Поэтому я считаю, что даже в том случае если сменится правообладатель, средства необходимые будут выделяться, и реставрация будет продолжаться", - сказала она.

По словам игумении Ксении, в рамках государственных программ средства на реставрацию Спасо-Андроникова монастыря церковь сможет получать так же, как это делал и музей имени Андрея Рублева. "В данном случае не музей за счет своих средств осуществляет реставрацию - он осуществляет ее в рамках государственных программ. Равным образом и церковь может в рамках государственных программ осуществлять реставрацию находящихся в ее собственности объектов, об этом говорит статья 13 Федерального закона "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации". Поэтому даже будучи собственником, церковь может получать необходимое финансирование на проведение реставрации объектов культурного наследия, находящихся в ее собственности", - рассказала глава правового управления Московской патриархии ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на источники в ведомстве и Московской патриархии сообщило о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать в собственность церкви Спасо-Андроников монастырь, здания которого относятся к объектам культурного наследия федерального значения. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей монастырской трапезной, его директор Михаил Миндлин заявил, что не видит необходимости в передаче. Сейчас монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения.

В новость были внесены изменения (16:21 мск) - добавлена информация о реставрации монастыря