Минприроды предложило расширить сеть Росгидромета

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ предложило расширить наблюдательную сеть Росгидромета в регионах, где чаще всего возникают пожары и наводнения. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Речь идет о создании дополнительных источников определения природных явлений со стороны Росгидромета. Мы выйдем с совместной инициативой с министром чрезвычайных ситуаций к председателю правительства с возможностью увеличения финансирования для создания той сети, которая необходима в субъектах РФ, где мы традиционно наблюдаем наводнения или пожары", - сказал он.