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Минприроды предложило расширить сеть Росгидромета

Как сообщил министр Дмитрий Кобылкин, "дополнительные источники определения природных явлений" необходимы в регионах, где чаще всего возникают пожары и наводнения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ предложило расширить наблюдательную сеть Росгидромета в регионах, где чаще всего возникают пожары и наводнения. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Речь идет о создании дополнительных источников определения природных явлений со стороны Росгидромета. Мы выйдем с совместной инициативой с министром чрезвычайных ситуаций к председателю правительства с возможностью увеличения финансирования для создания той сети, которая необходима в субъектах РФ, где мы традиционно наблюдаем наводнения или пожары", - сказал он.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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