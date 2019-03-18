В центре Петербурга планируют установить памятник адмиралу Ушакову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Памятник выдающемуся русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову планируется открыть на площади Труда в центре Санкт-Петербурга в день 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2020 году. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил в понедельник первый вице-президент Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота вице-адмирал Василий Порошин.

18 марта в Петербурге был дан старт всероссийскому творческому конкурсу на эскизный проект памятника Ушакову.

"Планируется после проведения конкурса установить закладной камень на площади Труда перед днем Военно-морского флота в 2019 году. На будущий год планируем изготовить и установить на площади Труда памятник Ушакову - в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и это [год, когда исполняется] 275 лет со дня рождения Ушакова", - сказал Порошин.

"Безупречный герой России"

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко отметил, что городская администрация поддерживает этот проект и будет активно в нем участвовать. "Это действительно знаковое для города и для престижа Петербурга событие, и совершенно уникальный человек в истории России <…> Так же, как мы, отдавая должное памяти Александра Васильевича Суворова, говорим о том, что это безупречный герой России, вот таким же безупречным героем России является, на наш взгляд, и Федор Федорович Ушаков", - сказал он.

В ноябре 2017 года по инициативе морской общественности был принят закон Санкт-Петербурга, предусматривающий размещение произведения монументального искусства на площади Труда перед зданием Центрального военно-морского музея.

Как рассказал на пресс-конференции проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Юрий Бобров, конкурс на проект памятника является открытым, прием заявлений будет проходить по 18 июня текущего года. Рассмотрение проектов предполагается провести 21 июня. В числе требований к участникам конкурса Бобров назвал необходимость при создании эскизов ориентироваться на прижизненный портрет Ушакова.

Ранее в 2015 году памятник не проигравшему ни одного сражения адмиралу Федору Ушакову был открыт у здания Морского собора в Кронштадте. Это событие было приурочено к 270-летию с рождения флотоводца, монумент установлен в месте, где Ушаков начал свою карьеру, а спустя много лет закончил службу.

Из биографии

Федор Ушаков (1745-1817) - выдающийся русский флотоводец, адмирал, один из создателей российского Черноморского флота, с 1790 года - его командующий. Разработал и применил маневренную тактику, одержав несколько крупных побед над турецким флотом в Керченском морском сражении. В 2001 году адмирал Ушаков был канонизирован Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии, а в 2004 году был причислен к общецерковным святым.