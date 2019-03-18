Путин: федеральные власти помогут с реконструкцией мемориального комплекса "Сапун-гора"

Крым в бутылках вина, устрицах и в "Одиссее" Гомера Самые впечатляющие цифры и факты о полуострове

Путин в четверг посетил мемориальный комплекс "Малахов курган", где осмотрел музейную экспозицию, посвященную подвигу российских солдат в Крымской войне, а также возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Владимиру Корнилову. В ходе посещения "Малахова кургана" президент встретился с группой жителей Севастополя. Он поддержал предложение, чтобы федеральные власти вслед за завершением реконструкции мемориального комплекса "Малахов курган" также помогли властям Севастополя с реконструкцией мемориала "Сапун-гора".

"Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь", - заверил президент.

Председатель Севастопольского Морского Собрания Виктор Кот обратился с просьбой к Путину принять решение о воссоздании брига "Меркурий", который 190 лет назад принял бой с двумя турецкими военными кораблями и выиграл его. По словам президента, имя "Меркурий" будет присвоено одному из новых кораблей российского военно-морского флота. При этом Путин также поддержал предложение Севастопольского Морского Собрания восстановить и бриг "Меркурий".

"Мы восстановим его в первозданном виде", - пообещал глава государства.