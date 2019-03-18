Декан МГУ назвала нехватку журналистов, знающих ситуацию в ЕАЭС, серьезной проблемой

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Нехватка журналистов, глубоко знающих процессы, происходящие в странах ЕАЭС, - серьезная проблема. Об этом в понедельник в ходе круглого стола на тему "Журналистика и индустрия: от теории к практике", который прошел в ереванском филиале МГУ, корреспонденту ТАСС сказала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

"В медиа не хватает специалистов, знающих тематику, что не идет на пользу странам, входящим в ЕАЭС. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, были удачные попытки готовить профильных журналистов, но сейчас процесс не развивается", - сказала Вартанова.

В ходе круглого стола руководители ведущих СМИ Армении и журналистских сообществ обсудили актуальные проблемы профессии с представителями факультетов журналистики армянских вузов.

Директор Российского Центра Науки и культуры в Ереване Сергей Рыбинский в беседе с корреспондентом ТАСС отметил важность сотрудничества армянских и российских СМИ. "Сегодняшняя встреча - дополнительный повод наметить пути сотрудничества между медийщиками наших стран и особенно в рамках Евразийского сотрудничества", - отметил Рыбинский.

Филиал МГУ в Армении был создан в марте 2015 года. Университет готовит специалистов по шести направлениям - прикладная математика и информатика, журналистика, юриспруденция, лингвистика и международные отношения и экономика. Первый выпуск студентов вуза произойдет в мае 2019 года.