Единый расчетный центр по оплате услуг ЖКХ создадут в Ингушетии

МАГАС, 18 марта. /ТАСС/. Единый расчетный центр по оплате услуг ЖКХ будет создан в Ингушетии, что позволит повысить собираемость платежей в регионе за потребленные ресурсы, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В скором времени нами будет создан Единый расчетный центр по оплате услуг ЖКХ благодаря которому, жителям больше не придется отдельно посещать ряд ведомств, чтобы совершить оплату. Все можно будет сделать в режиме одного окна, в том числе узнать информацию об имеющейся задолженности. Все это будет отображаться на одной квитанции", - передает пресс-служба слова и.о. помощника-советника главы региона Тамерлана Вышегурова.

Как сообщается, внедрение системы позволит исключить посредников и наладить эффективную систему расчетов, что повлияет на динамику собираемости платежей за ЖКХ.

"База данных должна быть согласована с ресурсоснабжающими организациями. Это обеспечит высокий уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, прозрачность и скорость прохождения платежей от конечных потребителей до ресурсоснабжающих организаций. Так и людям будет максимально удобно, а все деньги пойдут по назначению", - цитирует пресс-служба главу республики Юнус-Бека Евкурова.

Как уточняет пресс-служба, на данный момент разрабатывается "дорожная карта" по передаче базы данных в центр ресурсоснабжающими организациями региона.