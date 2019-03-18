РЖД намерена увеличить срок продажи билетов на дальние поезда до 120 дней в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. РЖД планирует в 2019 году увеличить срок старта продаж билетов на поезда дальнего следования с 90 до 120 дней, сообщил в понедельник журналистам гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (дочернее предприятие РЖД) Петр Иванов.

"Если глубина продаж будет увеличена до 120 дней, то в первую очередь это будет касаться тех маршрутов, которые на протяжении лет идут по одному и тому же расписанию <…> На тех направлениях, на которых у нас есть возможность установить такую глубину продаж, - это в первую очередь Москва и Питер. Мы будем начинать уже в этом году реализовывать за 120 дней", - сказал Иванов.

По его словам, планирование продажи билетов за 120 дней проблематично, в том числе из-за ремонта путей, так как необходимо иметь возможность оставлять в расписании "окна" для ремонта.

В настоящий момент билеты могут быть оформлены не менее чем за 15 минут и не ранее чем за 90 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении, 60 суток - в международном сообщении, 45 суток - для сообщения со странами СНГ, Балтии и с Абхазией и за 10 суток до отправления поезда в пригородном сообщении.