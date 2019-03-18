"Единая Россия" предложила создать согласительную комиссию по закону о хостелах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" предлагает создать согласительную комиссию для доработки отклоненного Совфедом закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

"Руководители фракций коммунистической партии, ЛДПР и "Справедливой России" выступили за преодоление вето Совета Федерации. Мнение "Единой России" - все-таки создать согласительную комиссию и внести предложение о том, чтобы дать возможность определенного периода до вступления в силу этого закона, не меняя по сути его содержания, не меняя запрета на хостелы в многоэтажных жилых домах, ввести его в действие примерно с 1 июля текущего года (вместо предложенного ранее Совфедом 1 января 2020 года - прим. ТАСС)", - сказал он.

Таким образом, пояснил вице-спикер, думские единороссы предлагают дать порядка трех месяцев "на приведение дел в соответствие с позициями этого законопроекта". Далее решение будет принимать профильный думский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, который вынесет проект постановления по данному вопросу на рассмотрение палаты.

Совет Федерации 13 марта отклонил принятый Госдумой во всех трех чтениях закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Он предусматривает запрет на оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса помещение должно быть переведено в нежилой фонд, комнаты должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система.

В верхней палате саму идею закона поддерживают. Вместе с тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила перенести срок его вступления в силу на 1 января 2020 года.