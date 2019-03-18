Около 75% жителей ЦФО положительно оценивают межнациональные отношения в округе

СМОЛЕНСК, 18 марта. /ТАСС/. Три четверти жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) оценили положительную динамику изменений в сфере межнациональных отношений, произошедшую с 2013 года, сообщил в понедельник журналистам по итогам выездного семинара в Смоленске полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

"Мы сегодня рассматривали статистику и отмечали, что с 2013 года число жителей центральной России, которые обеспокоены состоянием межнациональных отношений, уменьшилось достаточно солидно. Сейчас 75% - это три четверти населения Центральной России, выражают удовлетворение в области положения дел в межнациональных отношениях. Это касается и межконфессиональных отношений", - сказал Щеголев.

Как отметил полпред, во время семинара в Смоленске обсуждались межнациональные конфликты, возникающие чаще всего на бытовой почве, а также пути их предотвращения.

В качестве успешных примеров реализации национальной политики заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов выделил Смоленскую область.

"Здесь [в Смоленской области] хороший опыт в работе по реализации межнациональной политики. Этот опыт важен и для других субъектов, не во всех регионах Центрального федерального округа такая позитивная ситуация", - сказал Магомедов.