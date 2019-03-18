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Путин подписал закон, который уравнивает студентов в правах на отсрочку от армии

Закон позволят молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате и в магистратуре

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уравнивает студентов разного возраста в правах на отсрочку от военной службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предоставляет гражданам равные возможности как в поступлении в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и в продолжении получения образования, независимо от даты достижения ими призывного возраста.

Новые нормы позволят молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате и в магистратуре. Документ также предоставляет гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.

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