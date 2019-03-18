Концерт в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с РФ начался в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Праздничный концерт, посвященный пятилетнему юбилею воссоединения Крыма с Россией, начался на главной площади Севастополя, его открыла песня "С чего начинается Родина", передает корреспондент ТАСС.

К началу праздничного шоу сотни людей собрались на центральной набережной Севастополя, на Приморском бульваре и на главной площади города - площади Нахимова, где проходит концерт. 18 марта правительство города рекомендовало сделать выходным, и многие пришли сюда еще днем: погулять у моря, покататься на роликах с детьми или посмотреть на проходившую до концерта выставку военной техники.

На большом экране, установленном на площади, перед началом концерта показали ролик - хронику событий, в результате которых Крым воссоединился с РФ. Песню "С чего начинается Родина", открывшую концерт, исполнил заслуженный артист России Владимир Самсонов.

По данным правительства города, в программе выступят звезды российской эстрады Александр Маршал, Стас Пьеха, Юлия Савичева и другие, группы "Город 312", "Земляне", "Градусы". Планируется, что в 21:00 начнется фейерверк.

В течение нескольких дней в Крыму и Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.