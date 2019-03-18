Путин распорядился создать комитет для подготовки к 100-летнему юбилею академика Сахарова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения ученого и общественного деятеля Андрея Сахарова. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, фонду "Увековечения памяти жертв политических репрессий" необходимо создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Комитету необходимо в трехмесячный срок со дня его создания разработать план подготовки праздничных мероприятий.

Минкультуры, Минобрнауки и РАН будут осуществлять финансовое и организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Он был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). При этом выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.