Путин пригласил Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, тот отнесся положительно.

"Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом и, насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Ну посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Россия будет развивать отношения с Турцией и друзьями во всех странах.

В ходе встречи с предложением пригласить Эрдогана выступил муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. "Позвольте пригласить вас на открытие Соборной мечети, и было бы уместно, наверное, если бы вы пригласили бы президента Турции Эрдогана. Он вам не откажет", - сказал муфтий.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Строительство мечети началось в октябре 2016 года, завершить его планируется в конце 2019 года.

Как заявил Путин, все традиционные конфессии, включая ислам, вносят очень серьезный конструктивный вклад в межконфессиональное спокойствие. "Он отметил, что по всей стране за последние годы построено много мечетей. "Такого не было вообще никогда",- сказал он.

По словам президента, мусульмане Крыма давно мечтали о своей Соборной мечети. "Увеличивается количество наших мусульман, которые на хадж ездят постоянно, ездят в Саудовскую Аравию. Мы в контакте с нашими друзьями в Саудовской Аравии, они нам помогают в обеспечении этих паломничеств. Мы и дальше будем развивать это направление", - сказал Путин.