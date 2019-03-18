Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем, не допуская отставаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать отставания в обеспечении военнослужащих жильем. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"По постоянному жилью [для военнослужащих] в целом - хотя, наверное, не на 100% еще - мы практически завершили работу. Но что значит завершили? Долги раздали, - подчеркнул глава государства. - А теперь она должна быть поставлена на плановую основу, мы ни в коем случае не должны допускать отставания, как это было в предыдущие десятилетия".

Говоря об обеспечении жильем военнослужащих Крыма и Севастополя, Путин заверил, что обязательно изучит отдельно, как эти вопросы решаются на полуострове, в том числе как работает военная ипотека. Он напомнил, что уже реализуется программа обеспечения военнослужащих служебным жильем, она будет распространяться и на Крым.