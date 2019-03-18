Творческая лаборатория кинофестиваля "Герой и время" открылась в Железноводске

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 18 марта. /ТАСС/. Двадцать молодых кинематографистов из разных регионов России приняли участие в открытии творческой лаборатории международного кинофестиваля "Герой и время", проведение которого намечено в конце мая в Железноводске, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Собрались 20 начинающих кинематографистов и кинокритиков, для них создана круглоглогодичная междисциплинарная программа творческих резиденций", - рассказал представитель пресс-службы.

В программе занятия по кинокритике, режиссуре документального кино и написанию сценариев игровых фильмов, а лекции и мастер-классы проведут признанные мастера киноиндустрии. Также слушатели получат возможность снять фильмы по своим идеям. "Мы хотим, чтобы ребята, которые посещают нашу образовательную резиденцию, образовали некие творческие группы, каждой из которых будет предоставлен бюджет на развитие предложенной ими идеи", - привели в пресс-службе слова президента кинофестиваля, заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.

Очные занятия в лабораториях будут разделены на три сессии: первая продлится до 24 марта, последующие состоятся 18 мая - 2 июня и 15 - 30 ноября. За это время своими секретами поделятся с молодежью известный продюсер Вадим Горяинов и худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, многие известные сценаристы и кинодеятели. Профильное кинообразование для участников необязательно, но предпочтение отдается претендентам, имеющим опыт кино- или видеоработ либо написания рецензий и статей для СМИ. В промежутках между очными сессиями студенты будут выполнять задания по выбранным дисциплинам, а снятые по итогам обучения фильмы могут попасть в конкурсный киносмотр следующих лет.

Кинофестиваль "Герой и время" будет проходить на Кавминводах с 25 мая по 2 июня. Основные мероприятия фестиваля продут в Железноводске. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Ставропольского края и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.