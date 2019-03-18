MySpace сообщила о возможной утере данных пользователей за 12 лет

ТАСС, 18 марта. Социальная сеть MySpace сообщила о возможной потере личных данных пользователей, которые были загружены в течение 12 лет с 2003 по 2015 годы, в результате проведения технических работ на серверах компании. Об этом в понедельник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление соцсети.

"В результате переноса серверов какие-либо фотографии, видео и аудиофайлы, загруженные более трех лет назад, могут быть больше недоступны на MySpace. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в заявлении компании.

Международная социальная сеть MySpace была основана в 2003 году, пик ее популярности пришелся на 2006 году, тогда сайт обогнал по посещаемости поисковую систему Google. Пользователи MySpace могут создавать сообщества по интересам, вести блоги, размещать фото и видеофайлы, а также слушать музыку. В последние годы пользователи использовали платформу в качестве архива произведений.