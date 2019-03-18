В России закрылись около 20% клиник пластической хирургии, где выявили нарушения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 20% клиник пластической хирургии, в которых Росздравнадзор выявил нарушения законодательства России, остановили свою деятельность. Об этом глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее сообщалось, что в 1257 клиниках красоты России были проведены внеплановые проверки Росздравнадзора, 70% из них работали с нарушением обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии.

"Порядка 20% клиник закрылось, по остальным выписаны предписания и устранения, проводятся в последующем контрольные мероприятия в зависимости от степени нарушения", - сказал Мурашко.

Ранее ТАСС сообщал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки в клиниках красоты в субъектах РФ в связи с сообщениями, в частности, о случаях гибели пациенток после пластических операций в некоторых учреждениях.

По данным секретариата вице-премьера, в 2018 году было зафиксировано шесть летальных случаев после выполнения пациентам пластических оперативных вмешательств.