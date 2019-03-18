Легализуемые мусорные полигоны в России обяжут установить весовой контроль на въезде

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало проект порядка формирования перечня полигонов РФ и подготовки заключения о возможности их использования. Соответствующий документ был опубликован на портале обнародования правовой информации.

В конце 2018 года в 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" внесли поправки, чтобы смягчить переходный период в рамках реформы мусорной отрасли. В частности, они позволили до 2023 года включить в территориальные схемы субъектов и использовать работающие, но не получившие лицензии мусорные полигоны, если они внесены в специальный перечень. Проект порядка включения свалок в этот перечень был опубликован 18 марта.

"Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, эксплуатирующее объект, в течение трех месяцев с даты включения объекта в территориальную схему в области обращения с отходами <…> обязан направить в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Минприроды России <…> документы, в том числе фотоматериалы, устанавливающие обустройство объекта входным весовым контролем", - говорится в проекте порядка.

Также полигоны должны установить ограждение по периметру, шлагбаум, возвести производственные здания и контрольно-дезинфицирующую установку для дезинфекции колес мусоровозов. Сверх этого операторы легализуемых свалок должны разработать программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на своей территории. Ранее участники мусорной отрасли выражали опасения, что амнистия по своей сути может быть узакониванием помоек в их неприглядном виде без модернизации.

Минприроды также утвердило перечень требований к таким полигонам: участки под ними должны относиться к землям промышленности, они должны располагаться вне границ водоохранной зоны водного объекта, водосборной площади подземных водных объектов, которые используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. Легализуемые свалки должны быть не на приаэродромной территории и удалены на расстояние более 500 м от жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, открытых стадионов, организаций отдыха детей, рекреационных зон и садоводства.

Как попасть в перечень

Чтобы попасть в перечень, оператор должен собрать доказательства, что полигон соответствует всем требованиям, и отправить их в региональный уполномоченный орган вместе с заявкой. Тот, в свою очередь, принимает решение о целесообразности легализации свалки исходя из двух параметров: позволит ли эксплуатация этого полигона снизить тариф для населения и есть ли ему альтернатива. Если включение свалки в перечень сочли целесообразным, то документы передаются в Минприроды РФ, а на место с проверкой выезжает Росприроднадзор. Когда на всех этапах получено положительное решение, полигон вносят в перечень, а затем в территориальную схему обращения с отходами.

Нарушение требований будет поводом исключить полигон из перечня, следует из документа. Сверх этого предприятие могут вычеркнуть из списка по итогам общественных слушаний территориальной схемы обращения с отходами или если в нем больше нет потребности.