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Дагестанский подросток в соцсетях попросил лишить его мать родительских прав за побои

По информации мальчика, женщина ведет асоциальный образ жизни

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Следователи управления СК России по Дагестану проводят доследственную проверку после публикации подростка в социальной сети, где он просит лишить родительских прав его мать. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по республике.

"18 марта 2019 года пользователем социальной сети на своей странице распространена информация, в которой он просит лишить родительских прав его маму. По информации 16-летнего пользователя социальной сети из города Избербаш, его мама ведет асоциальный образ жизни, применяет по отношении к нему, а также к 12-летней сестре и 14-летнему брату физическое насилие", - говорится в сообщении.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

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