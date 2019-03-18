Путин предложил приглашать медиков из всех регионов России переехать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что переезд медиков со всей России в Крым поможет решить проблему улучшения качества медкадров в регионе.

"Будем приглашать из всех регионов страны приехать сюда на работу постоянной основе. Думаю, что желающих достаточно будет", - сказал он на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя. По мнению Путина, медики, привыкшие к работе на высокотехнологичном оборудовании в других регионах РФ, помогут передать соответствующий опыт крымским коллегам. При этом президент уточнил, что предстоит еще решить проблему с жильем для таких специалистов.

Президент подчеркнул, что это не вина медицинских работников, которые в Крыму жили и работали и до сих пор работают, в том, что уровень медицины здесь отстает. "Дело в том, что здесь никогда ничего подобного не видели. Сеть в печальном состоянии находится", - констатировал президент. В качестве решения проблемы он, помимо приглашения специалистов из других регионов, предложил приглашать медиков из Крыма и Севастополя на различные программы переподготовки, а также временный приезд медиков из других городов РФ для обмена опытом.

Кроме того, Путин пообещал, что сеть ФАПов и ключевых медицинских учреждений будет расширяться. "Нужно обязательно достроить в ближайшее время многопрофильную больницу здесь в Симферополе. Уверен, это будет одно из крупных и очень значимых лечебных учреждений не только для Крыма, который здесь никогда ничего подобного не видел, но и для всей страны, - заверил он. - Она будет оборудована по последнему слову техники".